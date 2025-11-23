Tennis: Appendino, 'risultato storico frutto di un gruppo che non hai smesso di lottare'

23 novembre 2025 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Dedicata ai circoli, ai maestri, alle famiglie, a chi ogni giorno accende una passione nei bambini e nelle bambine. Dedicata ai tifosi, che hanno riempito il palazzetto di Bologna e si sono incollati alla TV per trascinare questa squadra con un entusiasmo che non si spegne mai. Dedicata alla Federazione, al Capitano Volandri e a tutto lo staff che in questi anni hanno lavorato con cuore e competenza per costruire questo un gruppo che è anche una famiglia. Dedicata a Berrettini, Cobolli, Sonego, Bolelli e Vavassori: ognuno di loro è un pezzo di questa impresa". Lo scrive sui social Chiara Appendino.

"E sì, questa vittoria è dedicata anche a chi era troppo impegnato a creare polemiche per accorgersi che il tennis italiano va ben oltre il fenomeno Sinner, che è stato fondamentale per portarci a casa le ultime due Coppe del mondo ma non le ha vinte da solo. Perché il tennis è uno sport individuale, ma la Davis è un'altra cosa: è squadra, è amore per la maglia. L'Italia vince la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo: un risultato storico, frutto di un lavoro pazzesco e di un gruppo che non ha mai smesso di lottare. Grazie, ragazzi".