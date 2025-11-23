Mo: Idf, 'uccisi due militanti di Hezbollah in Libano'

23 novembre 2025 a

Tel Aviv, 23 nov. (Adnkronos) - Le Idf hanno dichiarato di aver ucciso due militanti di Hezbollah in due attacchi separati nel Libano meridionale. Uno di questi è stato colpito nella zona di Mayfadoun e "aveva preso parte alla ricostituzione di Hezbollah", mentre un altro attacco nella zona di Houla ha ucciso un militante che fungeva da rappresentante locale.

Secondo il ministero della Salute libanese, l'attacco contro il capo di stato maggiore di Hezbollah nella periferia sud di Beirut, rivendicato da Israele, ha ucciso una persona e ne ha ferite altre 21.