Vantage brilla come sponsor principale allo Smart Vision Summit Bahrain 2025 e ottiene il riconoscimento "Most Trusted Broker"

PORT VILA, Vanuatu, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Settembre 2025 – Vantage, broker leader nel settore multi-asset, è stato orgoglioso di ricoprire il ruolo di sponsor principale del prestigioso Smart Vision Summit Bahrain 2025, sottolineando il proprio impegno a sostenere gli eventi chiave del settore.

L'evento, che ha riunito broker, esperti finanziari e trader di tutto il mondo, ha rappresentato una piattaforma per lo scambio di conoscenze, il networking e la presentazione delle ultime innovazioni nel trading online. In qualità di sponsor principale, Vantage ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere conversazioni su trasparenza, tecnologia e servizi incentrati sul cliente.

Per rendere ancora più speciale l'occasione, a Vantage è stato conferito anche il Most Trusted Broker Award, un riconoscimento che ne riafferma la reputazione in termini di affidabilità, trasparenza e impegno nel servizio clienti. Evidenziandone le piattaforme innovative, i servizi affidabili e il supporto completo, personalizzato per i trader di diversi mercati.

Commenta Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage Markets:

"Essere riconosciuti come il broker più affidabile è un vero onore e la dice lunga sulla fiducia che i clienti ripongono in noi. La sponsorizzazione del Forex Traders Summit Bahrain riflette il nostro impegno nell'appoggiare la community di trading e nel promuovere rapporti significativi nel settore. Restiamo impegnati nell'innovazione, nella trasparenza e nell'offrire ai clienti esperienze di livello mondiale".

Questo riconoscimento rafforza la crescente presenza di Vantage e la sua missione di fornire ai trader soluzioni sicure, affidabili e all'avanguardia. Visita Vantage Markets per saperne di più sui nostri servizi pluripremiati.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con 15 anni di esperienza sul mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, fornendo una piattaforma di trading affidabile che offre ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

Fai trading in modo più intelligente @vantage

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

