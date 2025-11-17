Caso Garlasco: ex carabiniere Sapone sentito da pm Brescia, 'mai coperto nessuno'

17 novembre 2025 a

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Silvio Sapone, l'ex carabiniere che faceva parte della polizia giudiziaria di Pavia al servizio dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, è stato sentito per l'intera giornata a Brescia come testimone nell'indagine che riguarda la presunta corruzione nell'archiviazione ottenuta - nel 2017 - da Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Davanti alle pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini, il testimone ha riempito due verbali: uno inerente le presunte "anomalie" sull'archiviazione, l'altro sul presunto 'sistema Pavia' con al centro un sospetto giro di favori e corruzioni. "Nessuno ha coperto nessuno", ha detto Sapone facendo riferimento alla vicenda Sempio.