Autonomia: M5s, 'quanto annunciato da Calderoli è fuffa, pre-intese castroneria giuridica'

17 novembre 2025 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Le pre-intese sull'Autonomia differenziata sono una vera castroneria giuridica, evidentemente la Lega è alla ricerca disperata di trovate propagandistiche con cui raccogliere briciole di consenso. La legge Spacca-Italia del ministro Calderoli è stata pesantemente bocciata dalla Corte Costituzionale grazie al ricorso promosso da cinque regioni, tra cui le due del Sud che vanno al voto fra pochi giorni, Campania e Puglia, e la Sardegna guidata da Alessandra Todde. Quello che annuncia oggi il ministro Calderoli è fuffa, queste pre-intese fatte alla chetichella per impegnarsi a future devoluzioni di alcune materie semplicemente non si possono fare". Così i rappresentanti del M5s nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.

"C'è però un aspetto politico da non sottovalutare: il governo Meloni-Salvini che se ne frega delle condizioni di vita dei cittadini persevera con l'Autonomia, dimostra di volerci riprovare dopo la sonora sconfitta incassata un anno fa e per questo la grande mobilitazione popolare che nacque contro la Spacca-Italia deve mantenere alta la guardia. Le cittadine e i cittadini di Campania e Puglia hanno un motivo in più per scegliere i candidati progressisti e la coesione sociale contro il centrodestra che divide e impoverisce l'Italia", concludono.