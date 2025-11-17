Sanità: sospetto focolaio legionella a Milano, 11 casi con 1 morto in zona San Siro**

17 novembre 2025 a

a

a

Milano, 17 nov. (Adnkronos Salute) - L'Ats Città metropolitana di Milano sta "gestendo un sospetto focolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano, nella zona adiacente a via Rembrandt. I casi segnalati sono 11 e presentano fattori di rischio predisponenti per l'infezione da legionella. Una persona è deceduta e, attualmente, 8 sono ricoverate". E' il primo bilancio diffuso dall'agenzia di tutela della salute della metropoli, mentre proseguono gli accertamenti.

"Sono state avviate indagini volte a identificare l'origine nel contagio con campionamenti nelle abitazioni, i cui esiti di laboratorio sono ancora in corso - informa l'Ats - e con la valutazione di altri luoghi sensibili del quartiere". La legionella è un batterio che vive negli ambienti acquatici, da cui può diffondersi nella rete idrica delle abitazioni e di altri impianti. Il contagio avviene esclusivamente attraverso l'inalazione di minuscole gocce (aerosol) di acqua contaminata. Non è possibile il contagio da persona a persona, né bevendo l'acqua, ricordano gli esperti dell'agenzia che stanno proseguendo in queste ore con l'attività di sorveglianza epidemiologica e di completamento delle indagini ambientali.