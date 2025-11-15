Manovra: P. De Luca, 'condono vergognosa proposta da voto di scambio'

15 novembre 2025 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “L'emendamento di Fdi alla manovra, che riapre di fatto il condono edilizio, è un atto gravissimo. Un provvedimento pensato non per risolvere l'emergenza abitativa, ma per raccogliere consenso in Campania alla vigilia del voto. Una dinamica che ha tutte le caratteristiche di un voto di scambio politico”. Lo dichiara Piero De Luca, segretario regionale del Pd Campania.

“Invece del piano casa da 15 miliardi promesso da Meloni, miracolosamente scomparso dopo gli annunci, arriva l'ennesimo condono acchiappa-voti. Manca solo che, per completare la campagna elettorale, propongano anche “un set di pentole, un aspirapolvere e una bicicletta con cambio Shimano”. Siamo oltre il ridicolo. La situazione è resa ancora più grottesca, aggiunge il dem, dalle clamorose contraddizioni nella maggioranza: Cirielli applaude il condono a scena aperta. Tajani prova a frenare con un imbarazzato 'caso per caso'. Meloni tace, dopo aver giurato che 'mai più condoni'".

“A chi dobbiamo credere? Chi governa realmente? E soprattutto: perché su un tema così delicato il Paese deve assistere a una recita confusa e contraddittoria, che nasconde solo l'obiettivo di fare campagna elettorale sfruttando le paure e le difficoltà dei cittadini? Il tutto mentre in Campania migliaia di famiglie vivono una drammatica emergenza abitativa, ignorata completamente da questa manovra. Niente risorse, niente piani veri, niente interventi sulle case pericolanti: solo propaganda e promesse tradite. Se la presidente Meloni ha davvero un minimo di dignità, faccia ritirare subito questo emendamento e presenti un piano serio per affrontare la crisi abitativa”, conclude De Luca.