Manovra: Conte, 'con noi Italia locomotiva Ue, destra invece ripresenta condono, pazzesco'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Grazie alle misure messe in campo dopo il Covid "siamo stati la locomotiva d'Europa. Forse l'unico periodo in qualche modo paragonabile è quello del miracolo economico degli anni 60" e "oggi invece loro si presentano con la riapertura del condono previsto da Berlusconi per cercare di prendere qualche voto più in campagna. E' pazzesco, sono scollati dalla realtà". Lo dice Giuseppe Conte a Sky Tg24.