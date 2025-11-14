Torino: Nastri (Fdi), 'superata soglia del dissenso, colpita democrazia e istituzioni'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Chi crede davvero nella democrazia non può restare alla finestra mentre Torino scivola nella violenza. La scritta 'Meloni appesa', gli otto agenti feriti e persino un tombino scagliato contro la Polizia davanti a Porta Nuova segnano una deriva che nulla ha a che fare con l'espressione del pensiero: è odio puro, provocazione, aggressione alle istituzioni". Così Gaetano Nastri, senatore questore di Fratelli d'Italia.

"Serve una condanna netta, senza ambiguità né tentennamenti. Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, bersaglio di offese indegne, e il mio più profondo ringraziamento alle forze dell'ordine, che anche oggi hanno difeso con disciplina e coraggio la sicurezza dei cittadini", conclude.