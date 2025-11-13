Tennis, Sinner sempre favorito alle ATP Finals, Alcaraz lo insegue

13 novembre 2025 a

(Adnkronos Salute) - Le ATP Finals viaggiano veloci all'Inalpi Arena di Torino. Gli otto maestri sono impegnati nei due gironi, oggi si conclude il Gruppo Connors con le sfide Fritz-de Minaur e Alcaraz-Musetti, che domenica incoroneranno il più forte del 2025. Dopo essere diventato il primo semifinalista del torneo, Jannik Sinner, campione in carica, rimane il grande favorito per il back to back: l'azzurro, per gli esperti Sisal, nuovamente in trionfo davanti ai suoi tifosi si gioca a 1,50. Sinner va a caccia anche della terza finale consecutiva: l'ultimo a riuscirci è stato Nole Djokovic, il quale arrivò addirittura a cinque tra il 2012 e il 2016.

Il primo rivale del tennista di San Candido rimane sempre Carlitos Alcaraz ancora in cerca del primo titolo alle ATP Finals di Torino. Lo spagnolo, vincente a 2,75, vuole arrivare lì dove il suo idolo, Rafa Nadal, non è mai giunto: scrivere il proprio nome nel torneo finale dell'anno. Inoltre Alcaraz ha altri due obiettivi a Torino: diventare il terzo spagnolo, dopo Orantes e Corretja, a trionfare alle ATP Finals e vendicare il suo maestro, Juan Carlos Ferrero, sconfitto da Lleyton Hewitt nel 2002.

Sacha Zverev, offerto a 20, cercherà di contrastare i due dominatori del tennis moderno. Il giocatore nativo di Amburgo prova a portarsi a casa il terzo titolo alle Finals, dopo i successi del 2018 e 2021: il trionfo permetterebbe a Sacha di raggiungere due leggende come John McEnroe e Boris Becker. Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, sogna di riportare negli Stati Uniti un trofeo che manca addirittura dal 1999, quando Pete Sampras sconfisse Andre Agassi. L'impresa dell'americano pagherebbe 25 volte la posta.