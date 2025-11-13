Migranti: Conte a Meloni, 'due anni persi in Albania, recuperiamo soldi e agenti per nostre città'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Meloni ha detto che se abbiamo 'perso due anni' in Albania non è per colpa sua e che i centri per i migranti 'funzioneranno' con nuovi patti in Europa. In realtà se cerca il responsabile per i due anni persi sull'immigrazione dovrebbe guardarsi allo specchio e rispondere a queste semplici domande: Perché abbiamo buttato in Albania quasi 1 miliardo di euro e teniamo bloccate lì le nostre forze dell'ordine per centri vuoti se non potevano funzionare? Che fine ha fatto il 'blocco navale subito' promesso agli elettori?". Lo scrive su X il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

"Non era meglio lavorare da subito alla redistribuzione europea come abbiamo fatto noi anziché incaponirsi con progetti fallimentari con il risultato che in questi tre anni di governo sono sbarcati in Italia oltre 300mila migranti, la media peggiore rispetto ai governi precedenti? Una proposta di buon senso: recuperiamo soldi e agenti in Albania per metterli nelle nostre città, in cui mancano migliaia di poliziotti e carabinieri e aumentano furti e scippi. Non perdiamo altro tempo", conclude.