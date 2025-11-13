C.sinistra: Orlando, 'Schlein e Pd guida coalizione, dem forza più importante'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Credo che il Pd abbia una leader naturale scelta con le primarie e che il Pd abbia tutti i titoli per rivendicare la leadership della coalizione, essendo la forza più importante. Io penso però che il tema non sia il leader, ma che il tema fondamentale adesso sia costruire un progetto. Bisognerà trovare un metodo e noi dovremo dire con chiarezza che come forza di riferimento della coalizione siamo convinti che la Schlein e il Pd abbiano i titoli per guidare questa coalizione sulla base anche dei risultati elettorali che si sono succeduti. Ricordiamoci che dopo le scorse elezioni politiche questo dato era tutt'altro che scontato perché lo scarto tra il primo e il secondo partito della coalizione era molto contenuto. Oggi c'è un quadro che mi sembra più chiaro". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, ad Omnibus su La7.