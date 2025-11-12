Giustizia: Sallemi (FdI), 'su Borsellino da La7 fake news in stile propaganda russa'

12 novembre 2025 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "L'emittente televisiva La7 ha messo in piedi su Paolo Borsellino e le sue affermazioni sulla separazione delle carriere in magistratura un meccanismo di fake news in stile propaganda russa con cui in maniera ossessiva hanno diffuso notizie false. Quella di Formigli e Gruber non è stata disattenzione ma di un piano ben orchestrato per attaccare il governo Meloni e in particolare la riforma della giustizia del governo. Su Borsellino è una vergogna aver strumentalizzato un eroe, un martire per fare propaganda contro il governo e contro la riforma". Così il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi, componente la commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Ritengo che l'Ordine dei Giornalisti dovrebbe intervenire per far rispettare il codice deontologico, a La7 devono rettificare e chiedere scusa ai telespettatori. Peraltro Formigli è recidivo visto che aveva diffuso la foto del bunker di Azovstal, ma era quella di un videogioco. Insomma siamo stufi di questo modo di fare giornalismo e ci aspettiamo perciò che qualcuno chieda scusa", conclude.