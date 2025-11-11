Report: De Cristofaro (Avs), 'Garante deve dimettersi, rivederne ruolo e nomina'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - ﻿"Invece di buttare ogni volta il pallone in tribuna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni farebbe bene, per il ruolo che ricopre, a difendere sempre la libertà di stampa e la trasparenza delle istituzioni. E invece Fratelli d'Italia, con il presidente della commissione Cultura di Montecitorio, attacca Ranucci e Report difendendo l'operato dell'autorità per la privacy. Ma dopo quanto emerso dalle inchieste di Report, è evidente che il collegio del Garante della Privacy non è più indipendente, non è più credibile, per cui deve dimettersi subito". Così il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, componente della commissione di Vigilanza Rai.

"Meloni finge di non vedere che non si può difendere un'Authority il cui componente frequenta la sede di Fratelli d'Italia alla vigilia della decisione contro la trasmissione di giornalismo d'inchiesta della Rai Report. In nessun Paese serio, chi ricopre ruoli di garanzia e si muove in modo così opaco, una volta scoperto non fa un passo indietro. Questa vicenda mette in luce alcune criticità su questa autorità di garanzia. È necessario rivedere il ruolo e la nomina di un'autorità che deve essere trasparente e non al servizio della politica", conclude.