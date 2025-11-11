Campania: Schifone (FdI), 'dal bus all'ormeggio privilegiato, Fico ora faccia chiarezza'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Tutti ricordiamo le immagini del 2018: Roberto Fico arrivava a Montecitorio in autobus e l'immagine che quel gesto voleva rappresentare. Oggi scopriamo che mentre a Roma saliva sul bus per le telecamere, a Napoli ormeggerebbe la sua barca presso il Circolo dell'Aeronautica Militare a tariffa agevolata. Fico la definisce 'gozzo', ma il gozzo è un'imbarcazione tipica delle nostre parti e i napoletani lo conoscono bene. Quella in questione è un'imbarcazione di ben altro pregio". Così il deputato di Fratelli d'Italia Marta Schifone, commissario per Napoli-Provincia di FdI.

"Non ci interessa - prosegue - criminalizzare chi possiede un'imbarcazione, ci mancherebbe. Ci interessa, invece, la coerenza e la trasparenza di chi ha costruito la propria fortuna politica sulla retorica dell'onestà, del rigore e del rifiuto dei privilegi. Chiediamo quindi a Roberto Fico di fare chiarezza pubblicamente sull'ormeggio a Nisida perché, dopo aver ammesso di possedere la barca, continua a tacere sulle modalità di ormeggio".

"Insomma, come si concilierebbe il simbolo del bus di Montecitorio' con i privilegi dell'ormeggio agevolato? Il M5s promise di abolire la povertà. A quanto parrebbe, avrebbero cominciato dalla propria. Ma come diceva Totò, qua nessuno è fesso. I campani pretendono verità, non propaganda", conclude.