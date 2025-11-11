Campania: Ruspandini (FdI), 'Fico continua a non rispondere sulla sua barca di cittadinanza'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Fico continua a non rispondere sulla sua ‘barca di cittadinanza'. Parla di ‘accuse infamanti', ‘illazioni che non esistono', che ‘il centrodestra non ha argomenti', però non dice una parola su quello che gli è stato chiesto. Ha o no una barca? Ed ha goduto o meno di un ormeggio privilegiato? Lui che parlava di abolire la povertà e di mettere fine ai privilegi della casta dei parlamentari deve fare chiarezza. La verità è che il suo silenzio significa una sola cosa: che il gozzo, di sua proprietà, gli è rimasto proprio sul gozzo”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Massimo Ruspandini.