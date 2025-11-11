Campania: Ferrante (FI), 'infrastrutture strategiche per valorizzare eccellenze'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "La Campania ha bisogno di infrastrutture moderne, presupposto per un sistema produttivo competitivo, e di una classe dirigente capace di mettere al centro lavoro, impresa e innovazione. Come ministero delle Infrastrutture e Trasporti, siamo impegnati a rafforzare i collegamenti e la rete logistica regionale, perché solo con infrastrutture efficienti le aziende possono crescere, è possibile creare occupazione e valorizzare le eccellenze del nostro territorio". Così il reggente provinciale di Forza Italia a Salerno e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, nel corso di una serie di incontri elettorali tra l'agro nocerino sarnese, Battipaglia e Nola.

"Nola, con il suo interporto, sarà protagonista della digitalizzazione delle piattaforme intermodali e - prosegue - della nuova logistica sostenibile. Dalla linea Napoli-Bari che unirà Tirreno e Adriatico, passando per i progetti sul porto di Napoli e gli interventi per la rete stradale e il trasporto rapido di massa, stiamo restituendo centralità a Napoli e alla sua provincia. Al contempo abbiamo messo in campo investimenti massicci per la nuova linea Av Salerno-Reggio Calabria, il potenziamento del nodo ferroviario di Battipaglia, destinato a diventare un grande hub tra alta velocità, traffico merci e mobilità regionale, e la direttrice Taranto-Battipaglia, su cui stiamo attuando interventi di velocizzazione".

"Puntiamo al rilancio delle aree interne, in particolare di un territorio strategico come l'Agro Sarnese-Nocerino, prevedendo lo sviluppo di un trasporto rapido di massa metropolitano tra i comuni dell'area. Sono interventi fondamentali per sostenere l'agroalimentare e la logistica salernitana, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. La Campania ha bisogno di buon governo, non di assistenzialismo. Forza Italia è il partito della crescita, che rappresenta la cultura d'impresa e le istanze liberali, l'unico punto di riferimento dei moderati: con noi al centro della coalizione si vince", conclude.