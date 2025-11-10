Report: De Cristofaro (Avs), 'gestione opaca, autorità Garante si dimetta'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La destra meloniana continua a cercare in tutti i modi di tappare la bocca e impedire a Report e Sigfrido Ranucci di andare in onda, senza per fortuna riuscirci. L'inchiesta giornalistica di ieri ha fatto emergere un'autorità per la privacy amministrata in maniera poco trasparente, con una gestione dei viaggi e delle spese allegra". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

"Per non parlare dei conflitti di interesse e degli stretti rapporti di alcuni suoi componenti con la politica. Un quadro grave e desolante che getta una macchia indelebile, perché con questa autorità non c'è né garanzia di libertà, né tutela dei diritti. L'Autorità Garante della Privacy, nata per tutelare il diritto delle persone, ha smarrito la propria funzione, piegata a logiche e pressioni politiche. Non è più indipendente e capace di agire nel solo interesse dei cittadini e nel rispetto dei principi costituzionali. Chiediamo con forza le dimissioni immediate del vertice dell'Autorità per la Privacy, per ridare credibilità all'istituzione indipendente voluta da Stefano Rodotà".