Report: Conte, 'Ghiglia lavora così sodo per tutti o solo per sorelle Meloni? Azzerare Garante'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo appreso che un componente del Garante della Privacy si è recato qualche manciata di ore prima" della multa a Report "nella sede di Fdi, immagino per ricevere istruzioni da Arianna Meloni. Poi abbiamo appreso ancora, sempre da Report - grazie a Dio c'è il giornalismo d'inchiesta - che questo stesso componente, indicato a suo tempo da Fratelli d'Italia, si era adoperato quando c'è stata l'interrogazione parlamentare sull'abitazione della Presidente Giorgia Meloni per verificare quali erano le informazioni che si potevano scudare". Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, in aula alla Camera presentando la mozione con Pd e Avs sulla liberà di stampa.

"E allora la domanda sorge spontanea: questo componente della Privacy lavora così sodo e così zelante nei confronti di tutti i cittadini o lavora solo per i capi di Fdi? Rappresenta il garante della Privacy o rappresenta soltanto il garante delle sorelle Meloni? Un'istituzione non può diventare succursale di un partito, neppure di Colle Oppio".

"Non potendo tollerare che" il Garante della Privacy "sia diventato un coacervo di conflitti di interessi, noi chiediamo l'azzeramento. L'ho chiesto a nome di tutto il Movimento 5 Stelle, l'azzeramento del Garante della Privacy che ha perso la necessaria forza, credibilità e autorevolezza".