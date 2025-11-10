Melani (ab medica), 'robotica da Vinci 5 ottimizza processi e gestione dati'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - "Presentare da Vinci 5 durante il Congresso nazionale della Siu è un'occasione unica per mostrare direttamente ai chirurghi italiani le potenzialità della nuova generazione di chirurgia robotica e consente alla comunità urologica di confrontarsi con tecnologie integrate e intelligenti, progettate per migliorare precisione, sicurezza e risultati clinici e, allo stesso tempo, ottimizzare i processi operativi e la gestione dei dati". Così Carolina Melani, product manager della linea Intuitive di ab medica, intervenendo alla presentazione della nuova piattaforma robotica nel corso del 98° Congresso Siu a Sorrento.

"Sul fronte digitale - spiega Melani - il sistema integra intelligenza artificiale e strumenti avanzati per la gestione del dato. Questo significa che la piattaforma registra la procedura, la confronta con un benchmark di riferimento e, grazie all'intelligenza artificiale, fornisce suggerimenti per migliorare le performance del chirurgo. È un supporto prezioso non solo nella pratica clinica, ma anche nella formazione, perché consente un apprendimento continuo e misurabile".

Per quanto riguarda la strumentazione "il nuovo sistema introduce la tecnologia Force Feedback, che consente al chirurgo di percepire il contatto con i tessuti durante la procedura - illustra Melani - È un cambiamento importante, perché il professionista può sentire fisicamente ciò che sta manipolando, modulando con precisione la forza applicata su tessuti e suture. Questo si traduce in un controllo maggiore, in gesti più delicati e in un beneficio diretto per il paziente. Il sistema da Vinci 5 - conclude - rappresenta una svolta tecnologica che pone il chirurgo al centro di un ecosistema digitale intelligente, un'evoluzione che unisce esperienza umana e innovazione per offrire cure sempre più sicure e personalizzate".