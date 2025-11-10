Fisco: Tremonti (FdI), 'Marx diceva che patrimoniale era una stupidata'

10 novembre 2025 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La patrimoniale nell'Ottocento diceva Marx che era una stupidata e lo diceva credo a ragione". "Siamo in un mondo in cui la ricchezza esce dai confini degli Stati e sceglie lei dove essere tassata. Io credo che pensare a cose che non hanno mai trovato spazio nell'Ottocento e nel Novecento sia in un tempo come questo abbastanza difficile". Così Giulio Tremonti di Fratelli d'Italia, intervenendo a Start su Sky TG24.

"I sistemi fiscali dell'Occidente tengono e resistono anche in parti del mondo dove non si pagano le tasse e attirano. Siamo in un sistema ancora molto equilibrato, io spero che il sistema degli Stati occidentali tenga e credo lo farà", conclude.