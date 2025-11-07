Pavia: Venditti valuta denuncia per falso ideologico su capo imputazione Sempio

07 novembre 2025 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Mario Venditti sta decidendo cosa fare a riguardo. Non c'è dubbio che è una rappresentazione falsa" il nuovo capo d'accusa della Procura di Pavia che indaga su Andrea Sempio come il responsabile in concorso dell'omicidio di Chiara Poggi, perché c'è "una sentenza della Cassazione che ha stabilito che esiste un solo assassino e un solo autore del reato". Lo afferma Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco, a chi gli chiede se l'ex magistrato presenterà denuncia contro i titolari del fascicolo. "La possibilità la sta valutando il mio cliente che ha più competenze di me" conclude Aiello.