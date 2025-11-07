Inchiesta dossier: Zanettin (FI), 'ora chiarezza su responsabilità e mandanti occulti'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Lo scandalo che coinvolge il finanziere Pasquale Striano, che operava presso la Procura Nazionale Antimafia, ha dimensioni colossali. Sarebbero più di 200.000 gli accessi abusivi accertati ai danni di tantissimi cittadini, molti dei quali personaggi politici, e resi noti in queste ore dall'avviso di conclusione indagini depositato dalla Procura di Roma. Si deve fare la massima chiarezza sulle responsabilità penali dei soggetti coinvolti, ma anche sui mandanti occulti e sulle carenze di controlli che hanno consentito un autentico dossieraggio". Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, componente della commissione Antimafia.

"La commissione Antimafia dovrà svolgere tutte le indagini necessarie di propria competenza, senza lasciare zone d'ombra, e vigilare perché situazioni di questa gravità non abbiano a ripetersi", conclude.