Sicurezza: Malpezzi (Pd), 'ambigui i numeri di Meloni su forze dell'ordine'

06 novembre 2025 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Ringraziamo la presidente del Consiglio per il suo post su X in cui ci fa un lungo elenco dei numeri di questo governo per le forze dell'ordine. Peccato che siano quantomeno ambigui. I 37.000 agenti assunti in tre anni altro non sono che il frutto del normale turn over di un comparto drammaticamente sotto organico, 30mila in meno". Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

"Ci chiediamo inoltre - prosegue - dove siano i decantati aumenti che non ci sono, non solo per l'organico, ma neppure per lo stipendio: il rinnovo dell'ultimo contratto ha riconosciuto un aumento che non copre neppure quello che si è mangiato l'inflazione. Cioè il potere d'acquisto reale di un agente delle forze dell'ordine è diminuito negli anni di questo Governo".

"Comunque la presidente può recuperare con la legge di bilancio dove ci aspettiamo che approvi gli emendamenti a favore delle forze dell'ordine che depositeremo, come annunciato dal responsabile sicurezza da del Pd Matteo Mauri. Risposte che valgono molto di più di un post sui social efficace solo per la propaganda", conclude.