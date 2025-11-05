Almasri: Dondi (FdI), 'da opposizioni accuse pretestuose, da governo procedure impeccabili'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Dalle opposizioni le solite accuse infondate e pretestuose contro il governo. Ma la verità arriva sempre e non fa sconti, come sul caso Almasri, oggetto di una vile strumentalizzazione da parte delle sinistre. In tutte le riunioni svolte infatti tra i ministri e i vertici delle Intelligence uno dei punti chiave nella valutazione della vicenda è stata la richiesta di estradizione avanzata dalla Procura Generale Libica, come è risultato anche dal Tribunale dei Ministri. Era proprio la Procura Generale Libica a rivendicare la propria competenza nelle indagini". Così il deputato di Fratelli d'Italia, Daniela Dondi, componente della Giunta Autorizzazioni a procedere.

"Il governo Meloni, dunque, ha fatto bene a riconsegnare Almasri, come testimonia il suo arresto oggi. Procedure impeccabili e corrette dall'Italia, che è oggi guidata da un presidente del Consiglio autorevole e rispettato ovunque nel mondo. Le opposizioni farebbero bene a tacere per una buona volta e a imparare come si governa una Nazione", conclude.