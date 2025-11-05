Almasri: Boldrini (Pd), 'Italia lo libera e la Libia lo arresta, pessima figura internazionale'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Con l'arresto in Libia di Almasri, l'Italia registra una pessima figura sul piano internazionale. Lo stesso generale su cui pende un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale che fu liberato e riaccompagnato in Libia con tanto di volo di Stato italiano, oggi viene arrestato a Tripoli e accusato di omicidio e violazione dei diritti umani". Così Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente dalla Camera sui diritti umani nel mondo.

"La Libia dove i diritti umani sono spesso ignorati - prosegue - supera l'Italia sul piano della legalità e della giustizia. I ministri Nordio e Piantedosi, che di quell'improvvido rimpatrio furono fautori insieme alla premier Meloni, dovrebbero adesso provare almeno un forte imbarazzo e un briciolo di vergogna. Invece oggi la maggioranza ha ratificato alla Camera un trattato di cooperazione giudiziaria proprio con la Libia per garantire il rimpatrio, udite, udite, di ben 2 libici detenuti nelle carceri italiane e condannati in via definitiva. E 2 sono gli italiani detenuti in Libia che, stando al trattato, tornerebbero in Italia. E per 4 persone si fa un trattato internazionale? Incredibile".

"L'ennesimo provvedimento di propaganda di questo governo che spera di andare in Tv a dire che rimpatria tutti i delinquenti stranieri. Salvo poi liberare un criminale internazionale del calibro di Almasri che, proprio nelle carceri libiche, si è macchiato di violenze, stupri e torture", conclude.