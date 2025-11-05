Almasri: Benvenuti Gostoli (FdI), 'critiche opposizioni per fini elettorali'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "L'arresto del generale libico Almasri da parte della Procura del suo Stato di appartenenza dimostra che la richiesta di estradizione della Libia era fondata e che l'Italia bene ha fatto a riconsegnarlo alle forze dell'ordine della sua Nazione. Le critiche dell'opposizione erano quindi del tutto pretestuose, ora ne abbiamo la conferma, ed erano volte solo screditare il Governo italiano per meri fini elettorali e politici. La sinistra italiana non si smentisce mai, per fortuna che a guidare l'Italia c'è Giorgia Meloni". Così il deputato Stefano Maria Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia, componente della Giunta per le Autorizzazioni.