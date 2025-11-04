Governo: Renzi, 'con Meloni meno sicurezza e più tasse, sinistra si svegli su questi due punti'

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Due argomenti fondamentali in questa enews: sicurezza e tasse. L'opinione pubblica tende a percepire questi temi come temi di destra. Ma in realtà dire che vogliamo più sicurezza e meno tasse è un principio di buon senso. La sinistra deve svegliarsi su partite di questo genere: le rare volte in cui ha vinto, in passato, ha vinto perché aveva credibilità anche su questi punti". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Ma quello che più colpisce è che oggi al Governo c'è la Destra. Meloni ha vinto le elezioni dicendo più sicurezza e meno tasse e da quando c'è questo governo gli italiani vedono meno sicurezza e più tasse Perché in Italia cresce l'allarme per la diffusa criminalità, come dimostrano le vicende di cronaca (anche) di questi giorni. Perché in Italia cresce la pressione fiscale e tocca quasi il 43% mentre la legge di bilancio è fatta di marchette per gli amici degli amici".

"Ho fatto una proposta: mettiamo più carabinieri e poliziotti per le strade. E liberiamoli da incarichi inutili come quello di presidiare il centro migranti vuoto in Albania. Ho parlato recentemente con Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania, e mi ha confermato che lui volentieri trasformerebbe quel centro migranti in un carcere, come proposto da noi, per primi, ormai tanti mesi fa. Questo consentirebbe all'Italia di smettere di sprecare soldi e avere 500 tra carabinieri e poliziotti in più sulle nostre strade anziché a giocare a burraco in Albania. Quanti altri omicidi, violenze sessuali, reati vari dobbiamo sopportare prima che Giorgia Meloni prenda il coraggio a due mani e riporti i carabinieri e i poliziotti a difendere le persone oneste in Italia? Non basta criticare, ecco la nostra proposta: in Albania facciamo un carcere e le forze dell'ordine riportiamole in Italia".