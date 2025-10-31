Giustizia: Gasparri, 'tutti mobilitati per la vittoria del sì al referendum'

31 ottobre 2025 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo superato la prima tappa, quella della storica approvazione parlamentare, con quattro passaggi, della riforma della costituzione che vuole porre fine alla politica dello scambio delle poltrone e del mercimonio del Csm. Ora ci attende la prova referendaria. A chi ci chiede se ci sarà un grande comitato nazionale dico che conteranno di più le migliaia di comitati per il sì che dovranno nascere nelle città, nei borghi, nei quartieri, nelle strade, nei palazzi". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo a Napoli al convegno sulla giustizia organizzato dal coordinamento dei dipartimenti di Forza Italia guidato da Alessandro Cattaneo e dal dipartimento della giustizia guidato dal viceministro Francesco Sisto.

"Sarebbe bello che ogni avvocato promuovesse un comitato per il sì, ma che anche ogni cittadino, ogni famiglia, indipendentemente dall'attività svolta, lo facessero. Rendendo capillare la mobilitazione per il referendum confermativo, tutti mobilitati per la vittoria del sì e della giustizia per porre fine alla svendita della giustizia da parte delle toghe politicizzate", conclude.