Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Il rombo dei motori, e quello degli applausi, si preparano a risuonare più forte che mai: 'MotoLive', l'arena di Eicma compie 20 anni e promette un'edizione 2025 da brividi. Dal 6 al 9 novembre prossimi, a Fiera Milano Rho, gli oltre 60mila metri quadri dell'area esterna dell'Esposizione internazionale delle due ruote, l'estensione più grande nella storia di Eicma, si trasformano ancora una volta nel palcoscenico più atteso per gare, show mozzafiato, intrattenimento dal palco centrale e stunt acrobatici. Tra i contenuti più attesi di 'MotoLive', c'è sicuramente il ritorno della Champions Charity Race, duelli a inseguimento che metteranno in sella più di quaranta piloti, tra cui vere e proprie leggende del motorsport e due categorie: Rally e Legend.

L'organizzazione ha svelato oggi l'entry list 2025 della categoria Legend, che corre sabato 9 e domenica 10 sulle monocilindriche specialistiche da flat track, ed è da capogiro: al via oltre 35 titoli mondiali, il non plus ultra del motorsport su asfalto e terra. Tra i campioni dell'asfalto figurano infatti Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Alex Gramigni, Jeremy McWilliams e Thomas Chareyre. Gli specialisti del fuoristrada rispondono, invece, con Stefan Everts, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Marco Belli. In pista anche le Case ufficiali: Beta, TM, Yamaha e Ducati, che porterà in gara una speciale Desmo450 MX da flat track affidata al sei volte campione del mondo della specialità Francesco Cecchini.

Dopo il successo dell'Edizione 2023 e 2024, giovedì 7 e venerdì 8 tornano in pista anche le maxienduro bicilindriche, le regine del mercato. Per questo segmento, stessa formula con gare a inseguimento e la presenza di ben 16 marche differenti, che schierano i loro piloti scelti tra ambassador e migliori specialisti dell'off-road legati ai rispettivi brand. Le Case ai cancelletti di partenza: Aprilia, Benelli, Bmw, Cfmoto, Fantic Motor, Harley-Davidson, Honda, Kove, Ktm, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Voge e Yamaha. Infine, special guest di Eicma 2025: Kevin Schwantz. Per l'intera quattro giorni, l'iconico campione texano scenderà in pista a capo della parata finale dopo ogni gara. Con 'MotoLive', Eicma 2025 si conferma il cuore pulsante della passione per le due ruote. 6-9 novembre, Fiera Milano Rho, Il conto alla rovescia è iniziato: biglietti e informazioni su eicma.it.