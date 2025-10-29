Manovra: Salvitti (FdI), 'rinnovo carta Dedicata a te dimostra governo attento a chi in difficoltà'

29 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Mantenere le promesse con il Governo Meloni è diventata una sana consuetudine cui non eravamo abituati. Per il terzo anno consecutivo, parte ‘Dedicata a te': la carta fortemente voluta dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per sostenere oltre un milione di famiglie nell'acquisto di generi alimentari. Un'iniziativa che dimostra l'attenzione di questo esecutivo per chi vive un momento di difficoltà ma che, allo stesso tempo, può spingere le nostre filiere produttive". Così il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Finanze Giorgio Salvitti.

"Ancora una volta, in un contesto complicato dal punto di vista economico diamo risposte concrete, come già fatto per le retribuzioni che, grazie ai rinnovi contrattuali, hanno visto un aumento di oltre 2,5 punti percentuali a settembre rispetto allo stesso mese del 2024. Una crescita tendenziale che resta comunque superiore all'inflazione, a dispetto delle pessimistiche e fantasiose previsioni della sinistra", conclude.