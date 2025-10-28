Mo: La Russa, 'piena solidarietà a Fiano, non abbassare guardia di fronte a intolleranza'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Questa intolleranza verso tutto ciò che appartiene alla comunità ebraica italiana, che per altro è fatta di cittadini italiani e non di Israele, si è manifestata anche contro un ex parlamentare del Pd come Emanuele Fiano, a cui esprimo piena solidarietà e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo a 4 di Sera su Rete4.

Se rivedo il clima degli anni di Piombo? "No, per fortuna, al di là del gesto, il clima è figlio - prosegue - forse della stessa ideologia, ma è completamente diverso nella presenza nella società, nell'attitudine dello Stato a contrastarlo. Bisogna sempre stare all'erta, sempre temere che la violenza, l'intolleranza possano portare estreme conseguenze, ma il paragone è azzardato". Un clima di odio "purtroppo c'è, più forte forse di quegli anni, perché è più generalizzato, è più strumentale. Quello era un anno in cui i giovani, di destra o di sinistra, credevano profondamente nella loro possibilità di cambiare il mondo e, in qualche modo, anche sbagliando a volte in maniera clamorosa, si spendevano per quelle idee. Oggi credo non ci sia questo afflato. Non do neanche quella giustificazione che posso dare a quella gioventù, che portò a tragiche conseguenze, ma di partenza aveva questo aspetto positivo".

Gli episodi nei licei di Genova e Torino "sono dei segnali di fronte ai quali bisogna non abbassare mai la guardia. Se lo Stato è forte, se i partiti politici smettono di pensare solo a un dato ideologico e pensano anche alla sicurezza dei cittadini, non è poi così difficile da contrastare", conclude.