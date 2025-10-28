Marina militare: Mulè, 'con ammiraglio Berutti Bergotto guida salda e di esperienza'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In una fase storica drammaticamente complicata sul fronte della sicurezza e della difesa, l'Ammiraglio Enrico Credendino ha saputo guidare con sapienza e professionalità la nostra Marina Militare. Oggi che il Consiglio dei Ministri ha nominato come suo successore a Capo di Stato Maggiore della Marina l'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l'Italia ha la certezza di poter contare su una guida altrettanto salda e di esperienza sia in campo nazionale che internazionale". Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e membro della commissione Difesa.

"All'ammiraglio Credendino va dunque il ringraziamento per aver sempre garantito al Paese una risposta pronta da parte degli straordinari militari della Marina in tutte le circostanze, sia di natura umanitaria che di natura difensiva segnalandosi sempre come un'eccellenza. All'ammiraglio Berutti Bergotto, che ha puntellato la sua carriera di successi con una credibilità che gli è riconosciuta in tutto il mondo, i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico", conclude.