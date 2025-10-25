Mo: Donzelli, 'minacce a Sfaradi pericolosa escalation'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza al giornalista Michael Sfaradi e alla redazione del quotidiano 'Il Tempo' per le gravi minacce subite. Un messaggio minatorio che prende di mira tutta la comunità ebraica, da lungo tempo sotto attacco: anche ad essa ribadiamo la nostra totale solidarietà. Purtroppo si tratta dell'ennesimo atto che dimostra una pericolosa escalation di violenza messa in atto da pericolosi estremisti Pro Pal, incoraggiati da un clima antisionista alimentato anche da alcune forze parlamentari di sinistra". Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia.
"Allo stesso tempo -aggiunge- ribadiamo il nostro impegno a difesa della libertà di stampa, a prescindere dalla sensibilità personale di chi racconta i fatti che accadono: aspettiamo la stessa cosa, anche in questo contesto, dalle forze di opposizione”.