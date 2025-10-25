Giustizia: Parodi (Anm), 'nostra battaglia non è politica ma a difesa Costituzione'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Oggi è la giornata con la quale formalmente e sostanzialmente iniziamo il dibattito sul referendum che certamente ci sarà. Il nostro primo intendimento è quello di far capire a tutti - anche a chi non lo vuole capire - che noi non facciamo una battaglia politica. È facile inquadrare il problema su un tema politico, invece noi non facciamo battaglie politiche”. Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesare Parodi a margine dell'assemblea generale dell'associazione in corso a Roma.

"Siamo qui a difesa di valori costituzionali nei quali crediamo fondamentalmente tutti e in grande misura. Ovviamente ci saranno anche dei partiti che potranno condividere quest'idea e altri che lo opporranno, ma noi parliamo ai cittadini, a tutti i cittadini di tutti i partiti e di tutta l'Italia - ha concluso - Crediamo che le decisioni che i cittadini prenderanno debbano avvenire sulla base di una conoscenza effettiva dei problemi e non di pregiudizi ideologici".