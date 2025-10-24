Dazi: Mattarella, 'serve massa critica Ue per contrastarli e fermare danni'

24 ottobre 2025 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Le scellerate guerre in atto, i crescenti squilibri geopolitici, le pericolose chiusure protezionistiche che alterano il mercato, stanno producendo –come in ogni continente- danni anche alle economie europee. Inclusa quella italiana. Il Centro studi di Confindustria ha stimato, nei giorni scorsi, un potenziale danno di notevole spessore derivante dalle politiche dei dazi introdotti. Contrastare le iniziative che intendono forzare il diritto internazionale e il libero commercio richiede di poter contare su adeguata massa critica e questa, per noi, si chiama Unione europea". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno scorso.

"Soltanto l'Europa, nel suo insieme, ha le dimensioni per affrontare da protagonista questo tempo difficile. È di grande importanza -ha ribadito il Capo dello Stato- che i Cavalieri del lavoro -come ha sottolineato il Cavalier Zobele- diano al processo di unità europea una convinta priorità nei loro programmi".