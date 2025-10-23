Manovra: Faraone (IV), 'da rissa Tajani-Salvini danno per Roma'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il taglio di 50 milioni ai fondi destinati alla Metro C di Roma non rischia solo di bloccare un'infrastruttura fondamentale per colmare i ritardi della Capitale sulla mobilità. E' una forma di accanimento contro la città che i cittadini romani non meritano. Sembra anche una triste metafora delle politiche del centrodestra: con una manovra del genere è tutto il Paese a rimanere fermo". Così Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

"L'annuncio di Tajani fa anche capire come quella messa in campo dal governo sia una legge di Bilancio così brutta che nessuno ha il coraggio di intestarsene la paternità. Tra lui e Salvini sembra di assistere a una gara a chi disconosce più in fretta le misure adottate. E nella foga di scaricare le responsabilità o litigare su norme come quella sugli affitti brevi, se le danno di santa ragione. Mai, come con questa manovra, era stata messa a nudo tutta l'inadeguatezza del governo rispetto ai problemi del Paese", conclude.