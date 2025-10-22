Ucraina: Ciriani a Question time, 'Governo mantiene impegni presi'**

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non posso non rilevare la singolarità di questa interrogazione, che giunge proprio nel giorno delle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre —un appuntamento che, tra le altre questioni, affronterà anche il tema dell'Ucraina. Una coincidenza che, francamente, rende superflua ogni illazione e conferma la piena trasparenza con cui il Governo discute in Parlamento le proprie posizioni e priorità in materia di politica estera e di difesa. Quanto al merito, devo dire con franchezza che la domanda appare pleonastica, perché chiede se il Governo intenda rispettare gli impegni che ha assunto. È evidente che li rispetta. Lo ha sempre fatto e lo farà ancora". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione di Italia viva rivolta al ministro della Difesa, a proposito sulle recenti affermazioni contenute in un video diffuso tramite i canali social del presidente Usa Donald Trump sugli intendimenti del Governo italiano in materia di difesa e sicurezza internazionale.

"Non so se tali perplessità -ha concluso il rappresentante dell'Esecutivo- derivino da esperienze maturate con altri Governi, ma questo Governo mantiene gli impegni che prende, in ogni sede e su ogni dossier, e lo fa con consapevolezza, responsabilità e senso delle Istituzioni".