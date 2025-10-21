Ranucci: Graziano (Pd), 'membri governo e partiti maggioranza ritirino querele'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La libertà di stampa è un principio fondamentale e irrinunciabile in ogni democrazia. Il tentativo di isolare o intimidire i giornalisti rappresenta un segnale grave e preoccupante per la salute del nostro sistema democratico. È inaccettabile che si cerchi di limitare l'informazione o di colpire chi svolge con serietà e indipendenza il proprio lavoro. Per questo chiediamo che il Governo e tutti coloro che hanno promosso querele temerarie contro il giornalista Ranucci le ritirino immediatamente". Così il capogruppo Pd in commissione di vigilanza Rai Stefano Graziano, a margine della manifestazione a Roma ‘per la libertà di stampa'.

"Allo stesso modo, è urgente che venga sbloccata la commissione di Vigilanza Rai, ferma da oltre un anno. Il suo stallo impedisce il corretto funzionamento del servizio pubblico e costituisce, di fatto, un ostacolo alla libertà e al pluralismo dell'informazione. Bloccare l'informazione di un Paese significa minare le basi stesse della democrazia. È tempo che le istituzioni dimostrino rispetto per la libertà di stampa e per il diritto dei cittadini ad essere informati", conclude.