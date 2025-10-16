Ue: Maran, 'Italia pronta a fare da apripista in Europa su guida autonoma'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Bene le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla guida autonoma, ora è il momento di accelerare con i fatti”. Così Pierfrancesco Maran, Parlamentare Europeo Pd e promotore della Comunità della guida autonoma, che da mesi lavora per mettere l'Italia in prima fila nello sviluppo di questa tecnologia.

“Abbiamo già riunito una coalizione di 60 sindaci pronta a creare una rete europea per la sperimentazione dei primi veicoli a guida autonoma, con priorità a sicurezza, utilità pubblica e innovazione. L'Italia ha imprese, università e start-up in grado di raccogliere la sfida, ma serve che il Governo affianchi i Comuni per rendere subito possibili le sperimentazioni, con regole chiare, infrastrutture omogenee e investimenti mirati, trasformando i progetti in servizi reali per cittadini e imprese”, continua Maran. “Daremo seguito al dibattito sul tema il prossimo 1° dicembre a Roma, dove si terrà una nuova iniziativa con la Comunità della guida autonoma, dove ascolteremo i contributi di città, università e imprese”.