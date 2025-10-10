Ia: Mattarella, 'necessaria governance internazionale'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - L'intelligenza artificiale "rappresenta una delle innovazioni più significative del nostro tempo", ma per proteggere "i nostri cittadini e i nostri valori, senza insidiarli", occorre "una governance internazionale condivisa", rispetto alla quale "la Ue deve guidare la creazione di standard globali vincolanti per tutti". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Tallinn, durante la riunione del Gruppo Arraiolos-Uniti per l'Europa, il simposio informale che prende il nome dalla città del Portogallo dove fu fondato e che riunisce i Capi di Stato non esecutivi dell'Unione europea.

Il Presidente della Repubblica ha poi aggiunto che l'Ia "non è soltanto una tecnologia, ma rappresenta una leva strategica", che, "se mal gestita, può mettere a rischio la libertà, la stabilità democratica, la sicurezza dei cittadini". In particolare Mattarella ha messo in guardia dall'uso "per fini di disinformazione e per condizionare le pubbliche opinioni, attraverso un uso spregiudicato della profilazione degli utenti sui social media", senza dimenticare la "diffusione, altrettanto spregiudicata, di notizie false".

Infine il Capo dello Stato ha ricordato gli "attacchi cyber, attraverso un uso malevolo dell'intelligenza artificiale che prendono di mira sempre di più le istituzioni e le infrastrutture critiche" come "il settore energetico, le telecomunicazioni, i trasporti, il sistema bancario, quello sanitario".