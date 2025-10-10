Dl sicurezza: Magi, 'lunedì alla Camera conferenza stampa su ricorso a Consulta'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Lunedì 13 ottobre, alle ore 16, presso la sala stampa della Camera dei deputati, il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, terrà una conferenza stampa in vista della seduta in Camera di Consiglio della Corte Costituzionale, convocata il 20 ottobre, che valuterà l'ammissibilità del ricorso presentato per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo sul decreto sicurezza.

"Insieme a costituzionalisti e giuristi - ha detto Magi - ricorderemo le ragioni che ci hanno portato a impugnare questa legge liberticida e, secondo noi, gravemente lesiva delle prerogative del parlamento, davanti alla Consulta”.