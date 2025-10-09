Almasri: Gasparri, 'condivise buone ragioni del centrodestra anche a sinistra'

09 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Ormai la sinistra italiana sembra come Willy il Coyote, che nei cartoni animati cercava di fare fuori ‘Beep Beep' e, invece, poi le cose volgevano sempre al peggio per lui. Hanno cavalcato una insensata offensiva giudiziaria contro il governo per la vicenda Almasri e nel voto parlamentare, ai voti del centrodestra, giustamente andati a sostegno di Nordio, Piantedosi, Mantovano, se ne sono aggiunti altri delle minoranze, grazie allo scrutinio segreto". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Sono i campioni delle scelte sbagliate, delle persecuzioni infondate, delle offensive fallite. Anche nella sinistra c'è chi ha condiviso le buone ragioni del centrodestra. Speriamo che i bugiardi e i seguaci della Albanese meditino su questo ulteriore fallimento. Ma non ne siamo certi e quindi li aspettiamo alla prossima impresa degna di emulare i disastri di Willy il Coyote", conclude.