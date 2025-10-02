Mo: De Poli (Udc), 'mozione maggioranza passo importante, occasione persa per opposizione'

02 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Con la mozione di maggioranza approvata oggi si compie un passo importante verso una posizione chiara e condivisa dell'Italia: sostegno al processo di pace, riconoscimento dello Stato di Palestina ma senza alcun cedimento ad Hamas, e piena vicinanza a Israele per il diritto alla sicurezza. È una linea che riflette il sentire della comunità internazionale e che ha trovato un punto di equilibrio responsabile, all'insegna della pace e della convivenza". Così il segretario nazionale Udc, Antonio De Poli.

"Dispiace constatare che le opposizioni abbiano perso l'occasione di convergere su una scelta che avrebbe rafforzato la voce dell'Italia in Europa e nel mondo. In un momento così delicato, non servono divisioni strumentali, ma unità di intenti. Oggi più che mai è necessario che tutte le forze politiche lavorino nella stessa direzione, per sostenere una soluzione di pace giusta e duratura, nell'interesse dei popoli israeliano e palestinese e della stabilità globale", conclude.