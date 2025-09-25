Mo: Schlein a Meloni, 'attacca con parole durissime Flotilla ma non Netanyahu'

25 settembre 2025 a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Ministro, lei dice che gli aiuti possono arrivare in qualche ora, ma sono settimane ad esempio che chiediamo al governo di aprire un canale via terra per gli aiuti attraverso la Giordania per sostenere Music for Peace che ha raccolto 500 tonnellate di aiuti grazie alla solidarietà degli italiani che abbiamo visto nelle tante piazze di questi giorni centinaia di migliaia di persone". Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.

"Li abbiamo visti alzare la voce per dire che l'Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, una voce che non può essere ignorata, una voce che chiarisce che quello che stiamo vedendo è non solo inaccettabile ma segna un baratro, un baratro nella storia dell'umanità".

"Di fronte a tutto questo la Premier Meloni invece attacca la flottiglia con parole durissime che non le abbiamo mai sentito pronunciare contro i crimini di Netanyahu".