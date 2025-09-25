Dl Terra dei fuochi: Rastrelli (FdI), 'ennesima prova di coraggio e concretezza Governo'

25 settembre 2025 a

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Esprimo profonda riconoscenza per l'ennesima prova di coraggio e concretezza del governo Meloni. Per molti la terra dei fuochi è solo un'espressione geografica, ma per chi viene da quei territori è una ferita ancora aperta che le sinistre non sono riuscite a guarire e che noi siamo riusciti a cauterizzare. Una terra di veleni e fumi tossici che comprende oltre 90 comuni e circa 3 milioni di cittadini campani. La pattumiera d'Europa, il più grande avvelenamento di massa del mondo occidentale. Questo esecutivo non indietreggia e, con l'insediamento di un coraggioso commissario straordinario, si è arrivati alla rimozione di decine di tonnellate di rifiuti pericolosi". Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Il governo Meloni rimette al centro dell'azione politica questo scempio tormentato, con bonifiche, messe in sicurezza ed inasprimento delle pene per chi si macchia di questi reati. Stanziamo 60 milioni di euro per il ripristino dei territori compromessi. Parliamo di un decreto legge composto da 12 articoli, 12 scudisciate contro le amministrazioni di sinistra che in 20 anni non sono riuscite a risolvere il problema e contro la criminalità. Dodici passi in avanti per il riscatto di questa terra”, conclude.