Ponte Messina: Morfino (M5s), 'Salvini porti documentazione in Parlamento'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Noi siciliani sappiamo bene qual è il livello di incuria del ministro Salvini. Ne abbiamo avuta piena contezza nell'estate del 2024, la più terribile sul fronte crisi idrica per la nostra regione. Non ci meraviglia affatto dunque che la Corte dei Conti abbia mosso molteplici rilievi alla delibera Cipess sul ponte sullo Stretto: su quest'opera il pressappochismo regna sovrano da oltre due anni. E il fatto che noi parlamentari non abbiamo ancora pieno accesso a tutta la documentazione, è una falla gravissima che dimostra quanto lo stesso governo sappia di essere in difetto. A cominciare da Giorgia Meloni, che il Cipess lo presiede". Così la capogruppo M5s in commissione Infrastrutture e Ambiente alla Camera Daniela Morfino.

"Chiediamo di aver pieno accesso a tutti gli incartamenti, nessuno escluso: che Salvini sia un 'casinista' pericoloso lo sanno milioni di passeggeri dei treni italiani, prossimi al martirio da quando c'è lui al Mit. Questa storia del ponte si fa ogni giorno di più farsesca, sulla pelle di siciliani e calabresi: è giunta l'ora che la trasparenza venga messa al primo posto. Aspettiamo lo sconclusionato Salvini in Parlamento con tanto di faldoni”, conclude.