Mo: Orlando, 'Meloni su mozione? Una supercazzola'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Quella della Meloni sulla mozione è una supercazzola. Nei sondaggi d'opinione, se guardiamo le principali questioni, sicurezza, economia, vediamo che più o meno l'elettorato riflette in qualche modo i rapporti di forza. La Palestina è un tema che, anche per l'evidenza dei fatti, entra anche nell'elettorato di centrodestra". Così Andrea Orlando a Tagadà su La7.

"Io credo che Giorgia Meloni, che su questo tema è molto attenta, incominci a porsi il problema di come si toglie da una posizione che è di netto rifiuto a qualunque ragionamento sul riconoscimento dello Stato palestinese e fa questa proposta. Naturalmente lei si trova tra due fuochi perché c'è l'opinione pubblica da una parte e poi c'è il suo principale riferimento, che è Donald Trump. E si barcamena. Barcamenarsi però non è una linea di politica estera".