Mo: M5s, 'Flotilla sotto attacco ma destra pensa a salvare Santanchè'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "Nella prima seduta del Senato dopo la notte da incubo in cui la Global Sumud Flotilla è stata attaccata come fosse una flotta militare nemica, la maggioranza ci ha imposto di occuparci della richiesta di conflitto di attribuzione avanzata dalla ministra Santanchè. Hanno fretta, molta fretta, ce ne siamo accorti in giunta delle Immunità, perché evidentemente è stato detto loro di sbrigarsi, a ottobre ci sarà un'udienza importante per il possibile rinvio a giudizio della ministra, indagata per un delitto, la truffa sui fondi Covid, che è già di per sé grave se commesso da un imprenditore, ma diventa infamante se commesso da una parlamentare divenuta poi ministro". Così i rappresentanti del M5s nella giunta delle Elezioni e delle Immunità del Senato Ketty Damante e Ada Lopreiato.

"Corrono per salvare Santanchè con una relazione a supporto del conflitto di attribuzione che fa acqua da tutte le parti, non solo da un punto di vista politico ma anche sotto il profilo tecnico. Chiunque con un briciolo di dignità al posto di Daniela Santanché con accuse così gravi si sarebbe dimesso, in attesa della conclusione dell'iter giudiziario. Ma sappiamo chela dignità non appartiene alla ministra Santanché e alla sua presidente del Consiglio che non la invita a lasciare la poltrona", concludono.