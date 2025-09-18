Almasri: Nordio, ‘questione politica ma ora parola a Camera come prevede Carta'

18 settembre 2025 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Non sono informato" degli esiti della riunione della Giunta delle Autorizzazioni della Camera di questa mattina, "quello che mi occupava fino ad un attimo fa era la riforma costituzionale che è stata approvata. L'iter parlamentare costituzionale prevede che dopo la pronuncia del Tribunale dei ministri si pronunci il Parlamento, la garanzia data dalla Costituzione è data alle cariche ministeriali, non è una garanzia data ad personam come la vecchia immunità, quindi non è nemmeno rinunciabile. Sin dagli inizi quello che era un problema politico, che poteva essere criticato in Parlamento con le ragioni che l'opposizione riteneva di avere, è stato trasformato in un iter processale", che "prevede che l'ultima parola spetti al Parlamento". Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo ai giornalisti.

"Quindi è tutto secondo la Costituzione, spero -aggiunge il Guardasigilli- che nessuno esca con le solite favole vuote che ci si difende dal processo e non nel processo, perchè, ripeto, è la Costituzione che garantisce la carica e rende irrinunciabile questa sorta di immunità, anche volendo io non potrei rinunciare a questa garanzia costituzionale. Affrontiamo la procedura finale del Parlamento come prevede la Costituzione".

Quanto alla posizione della capo di gabinetto, Giusy Bartolozzi, "è tutto nelle mani della Giunta e successivamente del Parlamento. Le nostre tesi -ricorda Nordio- sono state esposte nella memoria, sarebbe improprio se adesso noi ci esprimessimo attraverso la stampa su quelle che sono le nostre posizioni". (segue)